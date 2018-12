Nejznámější česká blogerka terčem kritiky kvůli údajné protekci: Pustila se do ní kolegyně!

Anna Šulcová vyhrála tři ceny. Michaela Feuereislová

A hned tři ceny si odnesla právě Anička, a to v kategoriích video blogerka roku, Instagram roku a Go Global.

Okamžitě se ale objevily spekulace, že nevyhrála zcela "bezprotekčně". Ceny Czech Social Awards totiž pořádá agentura, která Aničku zastupuje. A proto se hned ozvala řada Aniččiných kolegyň z Instagramu jako například Markéta Vašířová alias Sweetie Market.

"Nepřijde mi fér, že to vyhrála slečna, které dělá manažera člověk, který to pořádá. Klidně mě ukamenujte, je to můj názor, nebudu se za něj omlouvat, prostě si to myslím. Nepřijde mi to fér vůči ostatním. Měl si to zasloužit někdo jiný," říká otevřeně. "Není to o tom, že bych to někomu nepřála, jen mi to přijde nespravedlivý," dodala. ■