Nejen Natálka Grossová válí! Její starší sestra je mistryní světa. Uhádnete v čem?

Denisa Grossová Michaela Feuereislová

"Teď v sobotu jsme vyhráli mistrovství světa 2018 s formací studia Tap Academy Prague v kategorii Adults. Mistrovství se konalo v Riese v Německu. A rozhodně to byl nezapomenutelný zážitek, protože to je vůbec poprvé, co jsme vyhráli s formací v této kategorii. Takže jsme to všichni krásně obrečeli," řekla Super.cz Denisa.

Ta se vedle tance věnuje fotografování, často je najímána na svatby. Teď ale plánuje tu vlastní. Příští rok se vdá za přítele Robina Puškáše. ■