Zapomenete na zimu i náledí! Erbová vystavila své největší zbraně a je se na co dívat!

Vlaďka Erbová Foto: archiv V. Erbové

Užily si to samy bez svých dětí. "Před barákem mám sníh a mrzne. Děti oběd, pak na trénink... prostě zima. Zjišťuji, jak bylo úžasné sedm dní řešit jen jídlo, když jsem měla hlad já, spát, jak jsem chtěla já. Neskutečný relax být sedm dní s kamarádkou, povídat si o všem, co si nestihneme ani zavolat, protože máme podobné kolotoče," řekla Erbová.

"No nic, vracím se do reality. Zima, děti trénink, nakoupit, večeře. A zítra do práce," dodala sexy modelka. ■