Takhle sebou Pavla Tomicová ve StarDance flákla o parket: Trapas zvládla jako dáma a protančila se do dalšího kola

Pavla Tomicová a Marek Dědík Video: Česká televize

Pavle při tanci podjely nohy a předvedla něco, co v choreografii rozhodně nebylo. Ze svého nedostatku si ale dokázala udělat legraci. Tvrdila, že tančili na píseň inspirovanou džunglí, kde se dá klidně sjet po liáně.

„To je opravdu obdivuhodné, s jakou rychlostí jste se z toho vzpamatovali a pokračovali dále. Vždycky uděláte něco, co nás baví, i když to není přesně tak, jak by to mělo být,“ ohodnotila quickstep Tatiana Drexler. Zdeněk Chlopčík byl kritičtější: „Viděl jsem tam spoustu zvířátek, ale chtěl jsem vidět více quickstepu.“

Pavla Tomicová oblékla šaty se zvířecím vzorem a s Markem opět převedli show s příběhem. „Na začátku, kdo to nepoznal, jsme šli na lov jako lovci, pak jsme se hádali o kořist, pak byly zvířata, na které jsme my dva mířili, a pak byla zábava uspořádání plesu pan a paní Smithovi vybírají na Afriku,“ popsala herečka quickstep, za který dostali 25 bodů. Téhož večera předvedli i paso doble za 39 bodů, díky němuž se protančili do dalšího kola. ■