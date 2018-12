Princ z pohádky Z pekla štěstí je ve 40 letech stále k mání! Žádná s ním nevydrží

Mirek Šimůnek Super.cz

"Prakticky to je tak, že by se mnou jen tak někdo nevydržel. Mám to rozjetý na víc frontách, uvidíme, jak to dopadne. Nechme to času. Nikdy nevíš, co druhý den bude," řekl Super.cz Šimůnek. "Už pomýšlím na rodinu, kdyby to vyšlo, tak to bude super," překvapuje.

Mirek se objevil na představení finalistek soutěže krásy Look Bella. A žádná z dívek tady nezabodovala. Možná proto, že většina z nich byla vyšších než on. "Jsou to krásný holky, byl jsem na castinzích a vybrali ty nejvyšší holky, co existují. Mají snad 190 centimetrů, tam ani nebojuju, to se nechává jiným," dodal s úsměvem. ■