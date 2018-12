Mišík pro svou krásnou partnerku buduje domov. Spíš než hnízdečko lásky ale připomíná válečnou zónu

Kratochvílová a Mišík budují hnízdečko lásky. Super.cz

„Díky modelingu jsmm se vlastně poznali,” nechal se na akci slyšet Adam. Na galavečeru se nám dvojice přiznala k tomu, že plánuje společné bydlení. I přes svůj nízký věk si bývalý účastník pořadu Tvoje tvář má známý hlas pořídil vlastní byt. „Je hezké v jednadvaceti řešit takové věci. Jsem za to rád,” říká Adam, kterého čeká ale hodně práce s rekonstrukcí.

„Na bytě se hodně pracuje. Zatím to tam vypadá jako v nějaké válečné zóně v Sarajevu,” směje se a jedním dechem dodává: „Diana slibuje, že se ke mně nastěhuje. Byl bych rád, kdyby to bylo do léta hotové. Jedná se ale o starý barák, takže je před námi strašně práce.” ■