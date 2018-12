Nemá co na sebe: Jiří Dvořák ve StarDance zhubnul tolik, že mu sedí už jen jediné džíny

Jiří Dvořák za poslední měsíce rapidně zhubnul. Takto tančil v posledním kole. Video: Česká televize

Na tanečním parketu StarDance nehubnou pouze ženy. Váha šla během soutěže rapidně dolů například i Jiřímu Dvořákovi (51). Ten se sice chtěl tancem dostat do formy, ale rozhodně ho nenapadlo, že během pár měsíců shodí tolik kilogramů.

„Zhubnul už jsem devět kilo, a to od té doby, co jsem začal tancovat,“ svěřil se nám Jiří Dvořák s tím, že úbytek na váze měl dopad i na jeho šatník. „Před zahájením soutěže jsem pásek zapínal na první dírku a ještě docela natěsno. A teď ho zapínám na čtvrtou a je to úplně v klidu,“ prozradil se smíchem herec, kterému každodenní dřina na parketu s Lenkou Norou Návorkovou dává zabrat.

Času nyní nemá příliš mnoho, takže na nějaké nakupování neměl zatím ani pomyšlení. Má toho na sebe tudíž jen velmi málo, co mu opravdu sedne. „Šatník jsem upravil takovým způsobem, že mohu nosit jenom jediné džíny, které ze mě nepadají,“ řekl Dvořák, který je ale se svou postavou spokojený. „Cítím se takhle dobře. Stejně jsem plánoval zhubnout, ale ne tolik teda, ale takhle mi to vyhovuje a jsem zvědavý, jak dlouho se to udrží,“ svěřil na závěr. ■