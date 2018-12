Poslední láska dýdžeje Aviciiho (†28) si plní sny v Hollywoodu. Víme, co tahle krásná Češka chystá

Tereza Kačerová Super.cz

Sympatická blondýnka s plnými rty je sama produktem podobné soutěže, která této předcházela. „Je to už jedenáct let. Cítím se staře. Je hezké vidět, že to pokračuje,” usmívala se Tereza.

Tereza vzpomíná na své začátky se sentimentem. „Byla jsem ošklivé káčátko. Létala jsem hodně po světě, bydlela jsem v Tokiu, v New Yorku, teď už žiju delší dobu v Los Angeles. Zásadní rozdíl oproti mým začátkům je ten, že už nežiju v kufru,” říká modelka, která vychovává syna a snaží se soustředit spíše na kariéru u filmu.

„Napsala jsem scénář k filmu. Budu tam hrát já, protože je to inspirované mým životem. Je to lehčí si v tom zahrát, když jde o můj příběh,” říká Kačerová, která se vidí více v pozici scenáristky než herečky. „Raději sedím v pozadí a píšu,” dodává Tereza Kačerová. ■