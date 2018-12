Bieberova manželka vypadá na titulce miliónově. Dost tomu pomáhá luxusní prsten, který jí zpěvák navlékl

Hailey Baldwin je žádaná i v kampaních. Zde pózuje pro značku PrettyLittleThing Profimedia.cz

V rozhovoru pro aktuální prosincové vydání arabské Vogue sice říká, že bude dělat vše pro to, aby na ni nebyla upřena mediální pozornost, ale to bude tvrdý oříšek. Sňatkem s popovou hvězdou Justinem Bieberem (24) se z modelky Hailey Baldwin (22), tedy nyní již Hailey Bieber, stala žena, po níž teď všichni touží.

Příkladem může být právě titulka zmíněného magazínu, která jen následuje jeho další mutace. Vždyť jen v září se Hailey objevila na obálkách hned dvou vydání, japonského a mexického, nehledě na další magazíny, do kterých od doby, co se s Bieberem zasnoubila a posléze se za něj vdala, fotila a dala rozhovory. Neříkáme tím, že sama o sobě nebyla úspěšnou modelkou, naopak. Jen to, že její přání dostat se z centra pozornosti nejspíš zůstane v nejbližší době nesplněné.

Ale zpět k arabskému vydání. Pro to Hailey nafotila dvě verze titulní strany. Na jedné se proměnila v disco divu, druhá je černobílá a prim na ní hraje obrovský kámen na zásnubním prstenu.

Odhadované ceny šperku se různí. Zatímco podle magazínu Time stál „minimálně“ 250 tisíc amerických dolarů, tedy asi 5,7 miliónu českých korun, web TMZ uvedl cenu 2x vyšší.

Mrs. Bieber na obálce arabské Vogue

Druhá verze je černobílá