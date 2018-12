Rajcovní modelka opět provokuje na Instagramu. Tentokrát se předvedla i nahoře bez

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Co se týče práce, nezůstalo to jenom u plavek. Emily se ponořila také do navrhování šperků. Pro značku Spinelli Kilcollin navrhla kolekci šperků inspirovanou mytologií. Ta by měla jít do prodeje v USA v květnu příštího roku.

Emily se nedávno vydala na dovolenou do Maroka s manželem Sebastianem Bear-McClardem. Ratajkowski se za filmového producenta provdala v únoru letošního roku po pouhých několika týdnech vztahu. ■