Sama nevěřila, že se dostane tak daleko: Veronika Arichteva už plánuje, do čeho se vrhne po StarDance

Nyní jí to jde na parketu čím dál tím lépe a hvězda seriálu První republika už plánuje, co bude dělat s nově nabytými dovednostmi. „Když tady čtyři měsíce makáme, tak to určitě někde ráda ještě zúročím,“ svěřila se herečka. „Nabídky už nám chodí a jsme za to hrozně rádi a myslím si, že budeme v novém roce hodně tančit,“ prozradila Veronika.

Ta také jako jediná v soutěži zatím prochází všemi koly bez velkých zdravotních komplikací. „Nestalo se mi nic, zaplať pánbůh, vážného. Měla jsem naraženou kost a musím říct, že to chvilku bolelo, ale je zvláštní, že když jde člověk na parket, tak to přestane bolet. Ale jsem zdravá a v pořádku, tak doufám, že to vydrží do té doby, než vypadnu,“ svěřila se Arichteva. ■