Toto video vás bude strašit ve snech: Nahá modelka s holou hlavou si hraje na Gluma

Cara Delevingne Profimedia.cz

Glum v Cařině provedení je tak věrohodný, že by si ho modelka/herečka mohla klidně zahrát ve známé fantasy sérii a možná by si vysloužila i nějaké ocenění. Video je z loňského roku, kdy si Cara oholila hlavu pro roli ve filmu Life In A Year.

Od té doby se však leccos změnilo, Caře vlasy o něco povyrostly, a dokonce je již několik měsíců zadaná. Již několik měsíců randí s americkou herečkou Ashley Benson. Vztah sice veřejně nepotvrdily, ale ani ho neskrývají. Objevují se spolu často na veřejnosti a nebrání se něžnostem. Cara svou novou lásku prý dokonce představila své rodině. Dobře pro ni, hlavně ať už si proboha nikdy nehraje na Gluma. ■