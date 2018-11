Petra Janů se kvůli kritice obličeje před světem neskrývá: Nerozpadám se, říká s úsměvem

Petra Janů vystoupila v pražském Divadle Hybernia. Foto: Jaroslav Hauer

Tyto zdravotní komplikace trojnásobné Zlaté slavici nezabránily v tom vystoupit ve středu na velkém koncertu v pražské Hybernii. Vystoupení s kapelou Amsterdam a Smíchovskou komorní filharmonií pro ni bylo největším vánoční dárkem. Zpěvačka se až téměř do Štědrého dne nezastaví.

„Cítím se skvěle a na pódiu mezi klukama je mi báječně. A opravdu mě nic zásadního netrápí, nejsem ani vážně nemocná, ani se nerozpadám,” řekla s hlasitým smíchem v narážce na články posledních dnů v některých médiích, která hodnotí její vzhled.

„Je to nějaká alergie na něco, a teď se zjišťuje na co. Pokud se někteří zcela upřímně strachují o můj stav a budoucnost, tak jim za to velmi děkuji, vážím si toho! A mohu je uklidnit, že jsem v pořádku. Ale pokud je to nějaká podivná kampaň proti mně, pak jen říkám - mě se jen tak nezbavíte,” směje se Zlatá slavice s tím, že z těch, kteří do ní šijí, si opravdu nic nedělá.

„Za mě hovoří moje práce, plné sály. Jsem teď opravdu spokojená, šťastná, daří se mi, vystoupení mám opravdu požehnaně a přeji si, ať to takhle ještě nějakou dobu vydrží. Ale možná právě tohle někoho štve, někomu to vadí. Nevím a ani po tom nepátrám. Já každému přeju, co jeho jest, a nemám ani čas se starat o někoho druhého a řešit někoho,” dodala zpěvačka, která přiznala, že blížící se Vánoce sice příliš ráda nemá, protože jí bývá smutno, ale ty letošní stráví s přáteli, rodinou. Tím, že si několikrát v rámci koncertů zazpívá koledy, se jí je podaří “přežít”.

Na přelomu roku vyrazí s kamarádkami za sluncem a mořem na Maledivy a pak ji čeká druhá polovina zimní pěvecké sezóny, kdy se jí diář, tak jako každý rok, zaplnil především plesy a firemními večírky. ■