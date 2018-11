Vondráčková se do Česka letos už nevrátí! Právník Lucky promluvil

Lucie Vondráčková se syny Matyášem a Adamem Foto: archiv TopStar

"Odlet do ČR si má klientka nerozmyslela a pan Plekanec dělá svou negativní mediální kampaní vše proto, aby její návrat oddálil. Možná je to jeho skutečný zájem, ale to je již na něm," napsal Super.cz advokát. "Měnit tak zásadním způsobem prostředí dětí, v němž vyrůstaly, jejich zaběhnutý denní, ale i školní a předškolní režim a návyky by bylo možné, ale z psychologického hlediska naprosto kontraproduktivní a rozhodně proti zájmům dětí!" dodal JUDr. Machálek.

Synové Plekance a Vondráčkové Matyáš a Adam chodí do školy a školky v Montrealu. Zda se během příštího roku přemístí do Česka, je stále nezodpovězenou otázkou. ■