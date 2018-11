Vondráčková je s dětmi v Kanadě, Plekanec v Česku: Je to smutné, říká zpěvaččin právník

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Foto: Jan Handrejch, Právo

„Pan Tomáš Plekanec se s paní Lucií Plekancovou Vondráčkovou dohodl, ještě před podáním návrhu na úpravu poměrů k nezletilým dětem, že nezletilé děti budou ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 plnit školní a předškolní docházku v česko-britské základní škole, kampus Kamýk Praha 4, tj. ve škole, které Ministerstvo školství povolilo plnění povinné školní docházky na rozdíl od současné kanadské školy. Tuto dohodu je připraven bez výhrad splnit vůči oběma dětem,“ uvedla Mgr. Lenka Radoňová.

Její slova ale právník Vondráčkové vyvrací. "Není mi nic známo o dohodě týkající se jakékoliv změny k únoru 2019 a přestupu dětí (v polovině školního roku) do jiné školy v jiné zemi! Zcela logicky má klientka s takovým postupem nikdy nesouhlasila, stejně jako v srpnu 2018 nesouhlasila s oznamováním nedořešeného rozvodu na facebooku (Plekanec již několikrát uvedl, že na veřejném oznámení rozchodu byli s manželkou dohodnuti - pozn. red.). Náhlé ukončení působení pana Plekance v NHL, odmítnutí dalšího (sportovního) působení v zámoří a stejně náhlý odjezd pana Plekance do ČR (kde si teprve hledal angažmá, s jasnou inklinací k angažmá v Brně) svědčí o tom, že k tomuto kroku měl pan Plekanec své osobní důvody a děti to nebyly, protože ty zanechal (ve škole a školce) v Kanadě (tvrzení, že se vracel na Vánoce do ČR kvůli nim, když je tam zanechal, je přinejmenším nevěrohodné..... a vůči dětem smutné)," napsal Super.cz JUDr. Petr Machálek.

"Pan Plekanec se opakovaně snaží vytvořit obraz milujícího otce, což je však v příkrém rozporu s tím, co dal a dává svým jednáním následně najevo. Je-li jeho zájem o děti skutečný, pak by tomu mělo odpovídat i jeho jednání. Mimochodem má klientka ho několikrát žádala, aby celou situaci přehodnotil a má-li možnost hrát v NHL, zůstal s dětmi alespoň do ukončení školního roku v Kanadě. To však odmítnul," dodal advokát Vondráčkové s tím, že ve skutečném zájmu dětí je podle něj vyřešit spor mezi rodiči s vyloučením veřejnosti.

Plekanec již několikrát uvedl, že chce, logicky, pro své syny jen to nejlepší. „Ani milióny dolarů v NHL nestojí za to, aby tihle dva byli nešťastní a bez obou rodičů,“ napsal na sociální síti k fotce s kluky poté, co oznámil konec v montrealském hokejovém klubu.

K pobytu manželky v Kanadě pak hokejista pro Magazín DNES uvedl: „Ale možná v Kanadě neplatí předmanželská smlouva, kterou jsme tady v Česku podepsali. Oba podepsali. Nevím. Pokusil jsem se s Luckou párkrát sejít, ale dopadlo to tak, že si mě nahrávala na telefon.“ ■