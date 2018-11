Právník Lucie Vondráčkové vrací hokejistovi úder: Tohle se Plekancovi líbit rozhodně nebude!

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec Michaela Feuereislová

"Promiňte, vedu děti do školy a školky. Tohle teď řešit nemůžu," napsala Super.cz Lucie. Její právník byl sdílnější.

"Rád bych uvedl na pravou míru nepravdy prohlášené v tisku panem Plekancem. Pan Plekanec si zřejmě zaměňuje termíny 'dohoda' a 'jednostranné přání', protože pokud tvrdí, že došlo k těmto “údajným” dohodám (o rozchodu a jeho oznámení - pozn. red.), pak by měl svá tvrzení dokázat. Jestli si něco přeje, anebo přál, pak to opravdu není dohoda (navíc o některých jeho přáních se paní Lucie Vondráčková dozvídá až z médií)," napsal ve svém vyjádření Super.cz JUDr. Machálek.

Následné Luciino jednání po oznámení rozchodu prý Plekance velmi překvapilo.

„Na to mi ona napsala, ať se obrátím na její paní v Montrealu. Zarazil jsem se: Jakou paní, co tím myslíš?“ líčil Plekanec v Magazínu MF Dnes. "Prý už věděla, že se rozejdeme, tak se byla informovat. Sama mi to přiznala. A ještě dodala, ať kontaktuju NHL, že oni takové věci umí potichu," uvedl Plekanec s tím, že podle něj měla Lucie všechno promyšlené a navrhla rozvod dohodou v Kanadě.

A právník zpěvačky opět reaguje, a tvrdě. "Vyjadřovat se k otázce údajného plánu (2 roky dopředu) paní Vondráčkové je nesmyslné, vzhledem k jeho (Plekancovu - pozn. red.) dlouhodobému poměru se slečnou Šafářovou, k jeho odjezdu (od rodiny) za ní z ČR v srpnu 2018, kdy tu samozřejmě nechal jak manželku, tak obě (jím tolikrát zmiňované) děti. To samé se mimochodem opakovalo i v listopadu, kdy bez jakéhokoliv upozornění náhle a překvapivě odletěl (od dětí) z Kanady do ČR. Lze se jen dohadovat o důvodech, ale protože se pan Plekanec nechává obdivovat médii, tak vyšlo najevo, že čas trávil se svojí přítelkyní (je-li doposud ženatý, pak není divu, že někteří označuji slečnu Šafářovou milenkou)," dodal advokát. ■