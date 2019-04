Macanda z reality show se ukázala v plavkách: Ze svého objemného těla udělala solární panel

Gemma Collins Profimedia.cz

Britská boubelka je pověstná svým sebevědomým a smyslem pro každou legraci. Gemma ví, že je kus ženské, a na své křivky je hrdá. Díky nim se prosadila v reality show The Only Way Is Essex či Celebrity Big Brother. Letos divákům dokázala, že pro ni korpulentní postava není překážkou, když účinkovala v pořadu Dancing on Ice. V krasobruslařské obdobě StarDance skončila na osmém místě.

Od ledu ji to teď ale táhne opět ke slunci. Gemma s přáteli vyrazila na ostrov Tenerife, kde se pochlubila vychytávkou. Na plavky připevnila solární panely, díky nimž mohla celý den dobíjet svůj mobil a poslouchat na pláži hudbu. Dovolená se moc vydařila. Největším zážitkem pro Gemmu bylo pozorování delfínů a velryb.