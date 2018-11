Nemocný Jiří Menzel stráví Vánoce doma: Jeho žena promluvila o tom, jak se o něj starají. Péče je i hodně drahá

Olga Menzelová podrobně promluvila o péči o manžela Jiřího Menzela. Super.cz

Olga Menzelová (40) s dcerami už mají pár týdnů doma hlavu rodiny, nemocného režiséra Jiřího Menzela (80), který strávil skoro rok po nemocnicích a ústavech následné péče. Pro všechny je to jednak radost, ale také spousta starostí. Olga nám přiznala, že sama by to nezvládla.

"Myslím, že je šťastný, že je doma, protože se vrátil domů po roce. Je to lepší, ale je to náročné. Myslím, že ty letošní Vánoce budou mnohem radostnější, než byly ty minulé, které jsme strávili ve vojenské nemocnici v Praze. Ale během toho roku už jsem se naučila moc neplánovat, protože mě ta situace vyškolila. Je na tom dobře, ale nerada bych rozebírala jeho zdravotní stav. Až bude chtít Jirka sám něco říct, tak to řekne," prozradila nám Menzelová.

"Je to pořád lepší, ale je to těžká práce, nejen pro něj, ale také pro všechny, kdo se o něj staráme. A věříme. Kdybychom všichni nevěřili, myslím, že by nebyl tam, kde teď je," míní. "Po té roční zkušenosti musím říct, že máme skvělé lékaře, bez nich by tady nebyl. Ale co je horší, to je ta paliativní péče, tedy následná péče. Řekla bych k tomu jen to, že jsem dost hrdá na sebe i lidi kolem, kteří mi pomáhají, protože to doma zvládáme lépe," dodala.

"Mám kolem sebe skvělý tým lidí, bez kterých bych to nezvládla, protože se musím starat i o dvě malé holky, k tomu pracuju, což mě baví, ale musím i z finančních důvodů, protože ta všechna péče je drahá. Bez nich bych to nezvládla, a pokud mám ty lidi doma, tak se stali součástí naší rodiny. Je to ale i obohacující, protože mám kliku na to, na jaké lidi jsem narazila," vysvětlila.

Režisérovi pomáhá i to, že je ve společnosti holčiček. "Holky jsou pro něj tou největší vzpruhou a motivací. Jsou úžasné. Celou dobu se mnou za Jirkou chodily do nemocnice a dalších zařízení, kde byl. Berou to tak, že je normální se starat o někoho blízkého, když se mu něco stane. Na jednu stranu je to pro ně dost krutá zkušenost, ale na druhou je to velký životní vklad, protože už teď mají sociální založení. To, jak se staráme o Jirku, považují za přirozené, a chodí za ním i Aniččiny spolužačky, takže je obklopen námi všemi a myslím, že je opravdu šťastný," domnívá se Olga.

Ta kvůli péči o partnera musela odložit nebo zrušit řadu pracovních projektů. "Živím se tím, že pronajímáme náš unikátní výstavní systém. Jde to dobře, za což jsem nesmírně vděčná, hlavně mému pracovnímu týmu, protože bez něj by to šlo těžko. Výstavu jsem letos vynechala, protože to nebylo možné. Ale na příští rok připravuju velikou výstavu o vodě," uzavřela. ■