Svojí bývalce Báře Strýcové nikdy neodpustí: David Kraus si stojí za tím, že je jeho největším životním omylem

David Kraus Super.cz

"Jsem na tom teď nejlíp za dlouhou dobu. Jsem šťastný," řekl Super.cz s tím, že s tím nemá nic společného žádná dívka, tedy jedna konkrétní, a vyvrátil i spekulace o tom, že by si začal s muzikálovou herečkou Kateřinou Klausovou, se kterou ho fotografové načapali.

"Věděl jsem, že nás vyfotí, šel jsem se s ní podívat na premiéru, kde měla malou roličku. Jsem samozřejmě se ženami a užívám si teď hodně žen a nějakou dobu to ještě potrvá, tedy ve vší slušnosti. Byl jsem jako šípková Růženka, čekal jsem, až tenistka dohraje. Dělám věci, co mám rád, chodím na výstavy, na koncerty a do divadla. Užívám si to, na co jsem neměl čas. Mám dovolené kamarádky. Když jste nezadaný, můžete mít kamarádek, kolik chcete, tak si to užívám," svěřil.

Kamarádí se i se svými bývalkami, s výjimkou té jediné, poslední. "Když máte stálou partnerku, jsou kamarádky zakázané, bejvalky úplně. Takže já se teď s bejvalkama taky můžu vídat, jsem třeba zvědavý, jak jim vyrostlo miminko a tak. Jen ta poslední je první bejvalka, se kterou se nikdy neuvidím. Zakládám si na tom, že se kamarádím s holkama, se kterýma jsem něco měl, a vždycky se k nim chovám slušně, jako třeba k Anetě Vignerové (31)," vyprávěl.

"Tuhletu holku určitě vidět nechci, nezajímá mě a mám ji v černé skřínce spolu s mým bývalým profesorem zpěvu," dodal. A trvá si i na vyjádření, které po rozchodu se Strýcovou napsal na sociální síť. "Byla a je největší omyl mého života. Nikdy jsem se ve člověku nespletl tak jako v ní. Jsem rád, že vím, koho jsem měl vedle sebe, a vracím se zase sám k sobě," zaznělo v něm mimo jiné.

"Jinak bych to nenapsal, blbý mi to nepřišlo, a kdyby mi to přišlo třeba druhý den, tak bych to asi smazal. Nemám rád lhaní a nemám rád být za blbce. To si nenechám líbit. Detaily jsem k tomu nikde neprozradil, to by bylo ještě daleko horší. Na tyhlety sportovní dobrácký kecy nejsem zvědavej. Nenechal jsem si to líbit, je to tam pořád a dokud budou fungovat moje profily na sociálních sítích, zůstane to tam," uzavřel. ■