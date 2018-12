Tahle kráska skrývající svou nahotu za blyštivými kamínky má velmi blízko k Milanu Peroutkovi. Co spolu mají?

Účastník soutěže Tvoje tvář má známý hlas má blízko k této blondýnce. Foto: Instastories M. Peroutky

Tajemnou dívkou, objevující se po boku Milana Peroutky, je teprve devatenáctiletá zpěvačka, která si říká Katie Kei. Talentovaná Katie již působila v několika českých muzikálech a úspěchy slavila i v talentových soutěžích ve Spojených státech. Poslední dobou se však věnuje vlastní tvorbě a soustředí se na populární hudbu. A zřejmě právě hudba svedla Milana a Katie dohromady.

Dvojice se setkala v nahrávacím studiu, kde každý pracoval na svém novém videoklipu. Pro mladičkou Katie to byla první zkušenost, a tak se není čemu divit, že v den natáčení hledala oporu u zkušenějšího muzikanta. Milana zaujala Katie už na první pohled, jelikož ve videoklipu k písni Burn It Down její kostým tvoří pouze dokonalý make-up, bílá sukně a tělo ozdobené kamínky. ■