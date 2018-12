Hrdý otec Michal Kavalčík: Na premiéru svého staršího syna přišel i s tím čtyřměsíčním!

Michal se svým synem Davem Martinem. Michaela Feuereislová

Všichni tři se totiž šli podívat na Michalova staršího syna Alexe, který v muzikálovém představení Kocour v botách získal roli. „Nemohli jsme tu chybět. Já v tomhle kousku také hraji, alternujeme se s Bronislavem Kotišem ve skvělé roli starého kocoura, on to má na triku dnes, já naskočím za pár dnů. Ovšem, co je důležitější, přišli jsme podpořit Alexe, který na jeviště nastoupí jako myší leader. No a spolu si na zdejších prknech zahrajeme 9. prosince,“ svěřil Michal.

Dětské představení dokonce zvládal sledovat i malý Dave. „Vydržel napjatě dvacet minut sledovat děj, ale pak se projevila miminkovská únava po náročném dni a trošku si schrupnul,“ svěřil se Kavalčík, který vedle malého syna jen září. ■