Pomeje statečně bojuje s rakovinou: Má silné bolesti, ale stíhá okouzlovat sestřičky

Jiří Pomeje Profimedia.cz

Momentálně leží v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích, kde podstupuje léčbu. Podle informací Super.cz má Pomeje i tak dost síly na to, aby svým pověstným charizmatem zaujal zdravotní personál. A to i přesto, že má kvůli zlomené stydké kosti, což je následek nemoci, velké bolesti.

„Má špičkovou péči, u nás si nejspíš nemohl přát lepší. A nešlo si nevšimnout toho, že si už stihl získat sympatie sestřiček, které kolem něj běhají. Asi by se mu stejně věnovaly, i kdyby to nebyl ten Jiří, ale jako by byly obzvlášť pečlivé. Je sice opravdu velmi vážně nemocný, sužují ho velké bolesti a nemůže skoro mluvit, přesto se chová mile a je vděčný za to, jak se o něj starají,“ řekl Super.cz zdroj z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Pomeje do špitálu původně zavítal kvůli vyšetření nohy, která ho bolela, a tak musel chodit o berli. Nejprve se zdálo, že si bude léčit jen zlomeninu stydké kosti. Pak ale bohužel lékaři našli na vyšetření CT rakovinu kostí a hned zahájili podpůrnou léčbu.

Prognóza tohoto typu nemoci bývá často velmi nepříznivá, blízcí producenta, herce a někdejšího dabéra však doufají, že se stane zázrak a muž, který diagnózu přijal statečně, nad chorobou zvítězí. ■