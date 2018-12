Letošní Vánoce nestráví doma: Hvězda Tváře se rozhodla, že si se synem odpočine v zahraničí

Burešová už má plány na letošní Vánoce. Michaela Feuereislová

„Na Vánoce se těším strašně moc každý rok, myslím si, že ve mně zůstalo to dětské nadšení ze stromečku a z dárků. Miluji vůni Vánoc a sníh, protože u nás na Moravě ještě sníh v zimě je,“ sdělila nám Eva. O to překvapivější je její rozhodnutí, kde letošní svátky stráví.

„Pojedeme za sestrou do Itálie, která se vdala do Terni. Bude tam spousta dětí a rodina jak italská, tak ta naše česká. Na Nový rok budeme také v Itálii, ale ještě nevím, jak to bude probíhat, protože já i sestra máme děti a myslím si, že budeme doma a budeme tak hotové, že to v osm zabalíme,“ práskla s úsměvem půvabná Eva. ■