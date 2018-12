Čerstvé potraviny až 5x déle!

V době, kdy ceny potravin závratně stoupají, jeví se stále aktuálnější otázka, jak je zachovat co nejdéle čerstvé. Ideální řešení představují vakuové svářečky Foodsaver, které dokážou prodloužit životnost potravin až 5x.

Efektivní FoodSaver!

Každou potravinu je třeba uskladnit tak, aby měla šanci zůstat co nejdéle čerstvá a uchovala si kvalitu a své typické vlastnosti. V mnoha domácnostech se pro tento účel používají mrazicí sáčky a potravinové fólie, jejichž účinek je ale pouze krátkodobý. Mnohem efektivnější je vakuování, při kterém se od potraviny odsaje vzduch. Bez kyslíku se netvoří plísně a jídlo se nekazí. Tímto jednoduchým způsobem je možné prodloužit životnost čerstvých potravin až o několik týdnů nebo měsíců, u mražených a suchých potravin až o několik let!

Čerstvé jídlo = Kvalitní fólie!

Chcete-li začít s vakuováním potravin, budete potřebovat vakuovou svářečku. Na trhu je k dostání mnoho přístrojů, ale stejně jako v případě jiného zboží, i zde existují velké rozdíly v jejich kvalitě. Běžné vakuové svářečky potravin používají fólii, která neumožňuje dokonalé odsátí vzduchu a doba skladování je pak poměrně krátká. Jedná se totiž o hladkou fólii, která je slabá, lepí se a snadno se propíchne. Proto – ošetříte-li potraviny tímto způsobem, příliš si nepomůžete – doba skladování se prodlouží jen minimálně. Vakuové svářečky FoodSaver naproti tomu používají profesionální drážkovanou fólii, která umožňuje dokonalé odsátí vzduchu a vytvoření vzduchotěsného spoje. Dvouvrstvá fólie FoodSaver zabraňuje průchodu vodní páry ven od zavakuované potraviny a naopak nedovolí kyslíku, aby pronikl fólií dovnitř k potravině. Proto nedochází k tzv. spálení mrazem, maso zůstává růžové, neobsahuje krystalky ledu a vydrží v mrazáku až 3 roky netknuté. Sýry, salámy a šunka uložené do vakuovacích sáčků neztratí svou čerstvost, i když je postupně vyndáváte a znovu vakuujete. Použité fólie a sáčky se dají umýt i v myčce na nádobí a použít opakovaně.

Drážkovaná fólie FoodSaver a dózy

FOTO: Bionaire

Unikátní dózy – Cokoli, kdekoli!

Ke svářečkám Foodsaver je možné dokoupit unikátní Fresh dózy s odsáváním, které uskladníte téměř kdekoliv. Ty se perfektně hodí k zavakuování ovocných a zeleninových salátů, sypkých nebo tekutých potravin či hotových pokrmů. Snadno tak na dlouhou dobu uskladníte polévky, omáčky, ale i kávu, mouku, rýži, mleté oříšky nebo třeba vánoční cukroví. Vakuové dózy Foodsaver využijete téměř kdykoliv…oběd do práce, svačina pro děti nebo jen uložený dezert ve vaší lednici. Krabičky se samy neotevřou, žádné zašpinění tašky tedy nehrozí. Dózy jsou také vynikající pro krabičkovou dietu. Uvařte jídlo, rozdělte jej, zavakuujte do krabiček a uložte do lednice. Dietní jídla tak máte připravená na celý týden. Dózy jsou samozřejmě kvalitní, vhodné do myčky i mikrovlnné trouby.

Vakuová svářečka FoodSaver FFS017X a Fresh dózy

FOTO: Bionaire

Marinátor - Grilování za pár minut!

Skvělým pomocníkem je také marinátor, ve kterém můžete marinovat potraviny za zlomek obvyklého času. Díky podtlaku maso absorbuje marinádu mnohem rychleji, a je tak připravené ke grilování do 20 minut.

Vakuová svářečka FoodSaver FFS006X a marinátor

FOTO: Bionaire ■