7 rolí španělské krásky Penélope Cruz: Ve filmech prožila vášeň s Deppem, Cruisem i svým manželem Bardemem

Penélope Cruz je ozdobou mnoha filmů. Profimedia.cz

Mandolína kapitána Corelliho (2001)

Počátek nového tisíciletí byl pro Penélope mimořádně úspěšný. Ve válečné romanci Mandolína kapitána Corelliho prožila lásku s Nicolasem Cagem. Pro řeckou dívku a kapitána italských vojenských jednotek to během válečného konfliktu nebylo jednoduché.

Vanilkové nebe (2001)

Při natáčení tohoto filmu to mezi Penélope a Tomem Cruisem tak zajiskřilo, že vytvořili pár i v reálu. Herečka si zahrála i ve španělském filmu Otevři oči z roku 1997, jehož je Vanilkové nebe remakem.

Kokain (2001)

Ve stejném roce si sexy Španělka užila něžnosti před kamerou i s Johnnym Deppem. Jako milenka drogového magnáta se v Kokainu objevila v bikinách.

Volver (2006)

Slavný španělský režisér Pedro Almodóvar si Penélope oblíbil už na počátku její kariéry a obsadil ji do pěti svých děl. Největší prostor jí dal ve filmu Volver (2006), díky němuž se dočkala oscarové nominace.

Vicky Cristina Barcelona (2008)

Spolupráce s režisérem Woodym Allenem se Penélope Cruz vyplatila. Za vedlejší roli žárlivé Marie Eleny se dočkala Oscara. Jejího bývalého manžela tehdy ztvárnil Javier Bardem, za něhož se herečka v roce 2010 provdala. Herečtí manželé už si spolu zahráli v osmi filmech. Naposledy v letošním Escobarovi.

Nine (2009)

Muzikál Nine sice nepatří k tomu nejlepšímu, co Penélope během své kariéry natočila, ale díky jejímu tanečnímu číslu stojí za vidění. Herečka v něm předvedla pořádně žhavou show.

Příběh mého syna (2012)

Ve filmu o návratu do válkou zničeného Sarajeva Penélope ztvárnila svobodnou matku čelící nepříjemný vzpomínkám. Příběh mého syna, v němž herečka předvedla jeden ze svých nejlepších výkonů, uvede v pátek od 21 hodin Televize Seznam. ■