Nicole Kidman se pochlubila krásnou devatenáctiletou neteří. Podobu nebudete hledat dlouho

Lucia Hawley se slavnými příbuznými Nicole Kidman a Keithem Urbanem Profimedia.cz

Červený koberec a Nicole Kidman (51) patří k sobě. Ale nenechte se mýlit, tentokrát se akce, na niž herečka dorazila, nevztahovala k filmovému byznysu, nýbrž k hudebnímu a konkrétně v Austrálii. Na předávání cen ARIA (The Australian Recording Industry Association) přišla podpořit manžela Keitha Urbana. A nedorazili sami. Do společnosti Nicole a Keith vyvedli i půvabnou devatenáctiletou neteř Luciu Hawley.

Ta mezi slavné příbuzné v černých šatech s krajkou skvěle zapadla a se svou do béžového overalu s peřím oděnou tetou utvořila příjemný barevný kontrast.

Hawley je dcerou novinářky a moderátorky a Nicoliny mladší sestry Antonie. Její otec Angus zemřel, když bylo Lucie 16 let. „Bylo to nesnesitelné. A vyrovnat se s tím v šestnácti bylo velmi těžké,“ řekla na přednášce o mentálním zdraví, kde mluvila právě o tom, jak se se ztrátou vypořádávala. Pro teenagerku to bylo o to těžší, že jen pár měsíců před otcem zemřel i její dědeček, otec Kidman Antony. ■