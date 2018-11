Dřívější dětská herecká hvězdička přišla o poslední zbytky nevinnosti: Ňadra a rozkrok jí halila jen šlehačka

Bella Thorne Profimedia.cz

Už to není žádná nevinná holčička, ale provokatérka, která umí pořádně podráždit mužskou fantazii. Reklamu s Bellou Thorne (21) budou nejspíš vysílat jen erotické televizní programy.

Americkou rebelku to před kameru táhlo už od šesti let a stala se hvězdičkou televizní produkce pro děti a mládež. Nevinnou holčičkou ale nemohla zůstat věčně. V období puberty se v ní probudila šelma, která má potřebu provokovat podobně jako ve své nejdivočejší éře Miley Cyrus.

Mladá herečka to z dětských pořadů dotáhla až k pořádně pikantnímu spotu, který by mohl lákat na erotické služby. Nenechte se ovšem zmýlit, jedná se o reklamu na dekorativní kosmetiku, kterou herečka uvedla na trh pod značkou Thorne by Bella.

Mladá rebelka se před kamerou odvázala a předvedla pořádně peprnou show. Ňadra a rozkrok zahalila šlehačkou a nakrucovala se jako placená společnice. Tahle reklama zaujme spíše muže než ženy, které by měly kosmetiku od Belly nakupovat. ■