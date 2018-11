Angelina s Bradem otálejí s rozvodem: Odložili soud a kvůli dětem hledají společnou řeč

Angelina a Brad se k rozvodovému soudu nehrnou. Profimedia.cz

Ať už by verdikt dopadl jakkoliv, vítězem by nebyl ani jeden z manželů. Herecké hvězdy si toho jsou vědomy a snaží se dojít ke konkrétnímu návrhu, který by uspokojil oba rodiče i jejich šest dětí. Nyní totiž hrozilo, že by soud mohl přijít s verdiktem, který by ve výsledku nikomu neprospěl.

Brad Pitt požadoval střídavou péči, Angelina Jolie by byla ráda, kdyby děti byly svěřeny jí. S opačnými požadavky by se ale u soudu nedohodli, proto si berou další čas na „soukromá jednání“.

Herečka měla podle magazínu The Blast přes svého právního zástupce požádat o „přechodné období“, během něhož by mělo dojít k dohodě. Pár se k soudu jen tak nedostaví. Angelina počítá s tím, že se s Bradem mohou usmiřovat až do konce příštího roku.

Hollywoodské hvězdy se seznámily při natáčení filmu Mr. a Mrs. Smith v roce 2003, ale svatbu měly až o 11 let později. Žádost o rozvod Angelina podala v září roku 2016. Ani po dvou letech ale nedošlo k dohodě. Dospějí herci nakonec k tomu, že nejlepší pro jejich děti bude rozvodové papíry hodit do koše? ■