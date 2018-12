Míša Tomešová je zpátky ve formě: Péči o dva malé syny a práci zvládá i díky manželovi

Míša Tomešová s Romanem Štabrňákem pokřtila Kalendář pomoci. Foto: archiv BuduPomahat

Bez doprovodu dorazila na křest charitativního Kalendáře pomoci, kde ukázala, že je opět ve formě. „O tomhle projektu už vím několikátým rokem, protože spolupracuju s fotografem kalendáře Honzou Kvardou, který nám fotí i rodinné oslavy, takže ho trochu ctím i jako člena rodiny,“ vysvětlila herečka, proč si takovou událost nemohla nechat ujít.

O malého syna Kristiánka (1,5) a teprve tříměsíčního Jonáška se mezitím doma postaral manžel Roman Tomeš (30), který zvládá svou roli otce na výbornou. „Je táta na sto procent a zapojuje se do všech aktivit. Jak chodím téměř denně na léčbu ekzému, tak je s nimi sám doma a mám dokonce pocit, že je mnohem lepší rodič než já. Líp to s těmi dětmi umí. Já třeba zase zvládnu udělat víc věcí, například uvařit, což on nechápe. Ale zase zvládá líp starost o děti. Mám pocit, že lepšího tátu ke svým dětem jsem sehnat nemohla,“ nešetřila chválou.

Do péče o malého bratříčka se zapojuje také Kristián. „Pomáhá nám. Třeba nosí plínku do koše, dává mu dudlíka a podobně. Snažím se ho do těch činností zapojovat, aby se necítil odstrčený. Ale i tak tam cítím nějakou žárlivost. Když zrovna kojím, tak v tu chvíli vyžaduje pozornost, ačkoliv ke mně do té doby třeba nechce,“ přiznala dvojnásobná maminka.

Míšu už v lednu čeká premiéra nového muzikálu Vlasy, na který se od léta pilně připravuje. Tím, jak skloubí práci s péčí o dvě malé děti, se zatím moc nestresuje. Svůj podíl má na tom i klidná povaha Jonáška. „Malej je úplně úžasnej! Vůbec jsem netušila, že bude tak hodnej, protože Kristián je docela střela, má hodně energie a je to velkej svéráz. Ten druhej je takovej mouchy snězte si mě. Je vděčnej za každý pohled a samozřejmě je nejšťastnější za prso. A skoro vůbec nebrečí, tak to snad takhle zůstane,“ prozradila herečka. ■