Překonala i Kim: Nejstarší z klanu slavných sester se svlékla na obálku časopisu a výsledek stojí za to

Kourtney Kardashian Profimedia.cz

S nahotou Kourtney rozhodně nemá problémy. Magazínu se dokonce svěřila s tím, že preferuje být svlečená. „Cítím se dobře ve vlastní kůži. Ráda chodím po domě nahá a myslím, že je důležité ukázat, že mám pozitivní vztah ke svému tělu,“ sdílela v rozhovoru.

Také se svěřila s tím, že její děti Mason (8), Penelope (6) a Reign (3) jsou vždy na prvním místě. Důležité je pro ni ale také pravidelné cvičení, zdravá strava a péče o pleť. Její velkou vášní je také dekorování interiérů, kterému se věnuje, když má volnou chvíli.

V jednom z dílů poslední série reality show Keeping Up With The Kardashias se Kim do Kourtney opřela, že je nejméně zajímavá z celého klanu. Kim se veřejně spletla už mnohokrát, většinou, když zapírala chirurgické zákroky na svém těle, ještě nikdy se ale nesekla víc než při tomto výroku.