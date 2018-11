Jiří Pomeje se dozvěděl špatnou zprávu: Vrátila se mu rakovina!

Jiří Pomeje se potýká se zákeřnou nemocí. Profimedia.cz

Pomeje trpěl nesnesitelnými bolestmi kyčle. Nedávno ho proto blízký kamarád Pavel Pásek odvezl do Ústřední vojenské nemocnice v pražských Střešovicích, aby mu udělali potřebná vyšetření.

Lékaři nejprve zjistili, že má Pomeje zlomenou stydkou kost. Po vyšetření CT ale vyřkli krutou diagnózu. Rakovina. Herci informaci sdělil přímo jeho kamarád Pavel Pásek. „Co vám mám na to říct? Jak to vzal? Nese to! Jde znovu do lítého boje s tou sviní,“ řekl Blesku filmový producent. Nevyzpytatelná nemoc se herci vrátila po roce.

Původně se léčil s rakovinou hrtanu. Podstoupil ozařování a nakonec i operaci, kdy mu lékaři odebrali hlasivky a hrtan. Poté absolvoval zákrok, kdy mu voperovali náhradní hlasivku, takzvaného slavíka. S operací ale dlouho váhal a snažil se nejprve rakovinu „vyhladovět“.

Momentálně je prý odhodlán ihned zahájit léčbu. Nejprve se prý lékaři rozhodli pro ozařování. „Jirka všechny zdraví. A já za něho moc prosím, dopřejte mu teď všichni klid. Opravdu ho potřebuje, aby s tou sviní mohl bojovat,“ vzkázal Pásek. ■