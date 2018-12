Růžové vlasy nejsou jejím jediným extrémem. Vítězka SuperStar se nebojí ukazovat v prádle

Tereza Maškové pořádně prokoukla. Super.cz

„Jen tak ve spodním prádle bych nevyrazila. To, co mám dnes na sobě, mi ale nevadí. Cítím se v tom dobře, líbí se mi to," svěřila se nám.

Během působení v SuperStar a pořadu Tvoje tvář má známý hlas dostala zpěvačka od image odborníků cenné rady a snaží se jich držet. „Pár let zpět jsem nosila na sobě pytle. Měla jsem pocit, že když nejsem modelka, ale mám postavu krev a mlíko, tak bych to měla schovat. Opak byl ale pravdou. Naučila jsem se nosit více vytvarované věci,” říká Tereza Mašková. ■