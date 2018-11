Proč Plíšková stále nepřijala příjmení manžela? Podle všeho Michala Hrdličku čeká milé překvapení

Michal Hrdlička a Karolína Plíšková Super.cz

Na tom zůstat u jména Plíšková doposud trval kupodivu hlavně manžel profesionální sportovkyně, který má na starost její propagaci. „Bylo to tak nastavené od začátku, že v tenisovém světě používá své dívčí příjmení. Tam už je její jméno etablované a všichni ho znají. Je to zažitá značka K.P. Asi by byla škoda to měnit po letech úspěšné kariéry. Je to známá sportovní persona,” vysvětloval nám na křtu kalendáře své ženy Michal. „Ona sama by s tím zase takový problém neměla, ale já jsem to nedoporučil,” dodal.

Když jsme se na stejnou věc dotazovali Karolíny, dozvěděli jsme se, že tenistka docela vážně uvažuje o tom, že přijme příjmení manžela i ve světě tenisu. Je docela možné, že to mělo být překvapení i pro Michala. „Vzhledem k tomu, že neustále řeším administrativní věci a potřebuji používat původní víza, jinak bych se nedostala do Ameriky, nebo do Číny, tak čekáme na moment, kdy to půjde. Teď mě zase čeká cesta do Austrálie, tak není čas to změnit,” krčí rameny tenistka. „V budoucnu bych chtěla být Karolína Plíšková Hrdličková,” uvedla. ■