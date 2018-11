Makat by prý měl, floutek! Provokatéra Kazmu čeká tvrdý režim

Kazmovi začne pořádná práce! Video: Stream.cz

Vyzkouší si práci vinaře, pracovníka v továrně na kondomy, prodavače v hračkářství, taky se stane fotbalistou i strašidlem v domě hrůzy. Kamila Bartoška alias Kazmu Kazmitche čekají co do profesní stránky velmi zajímavé měsíce. Rok bude zkoušet 24 různých povolání a tvůrci nového projektu na Stream.cz Kazma v práci slibují, že to nebude mít zrovna lehké. Zkrátka - bude pořádně makat, floutek, jak zní v traileru .

Na první zásadní překážku Kazma narazil hned v úvodu, kdy došlo na vinařství (televizní předpremiéru prvního dílu mohou diváci sledovat dnes od 20:00 hodin na Televizi Seznam a od půlnoci pak na Stream.cz). A nešlo o to, že neumí dělat víno. „Paradoxně jsem se během natáčení nejvíce nebál práce, ale toho, když jsem měl jakožto správný vinař vylisovat víno a vyndat pavouka. Nesnáším je a strašně se jich bojím. A to jsem prostě nedal,“ řekl.

Co mu sedlo, byl job v domě hrůzy. „Musím ale přiznat, že jsem si užil i dost zábavy. Třeba když jsem dělal strašidlo v domě hrůzy společně s mým hvězdným hostem. Dost možná jsem u sebe objevil i nějaký doposud skrytý problém, když jsem se vžil do role řezníka a dost mě to bavilo,“ smál se Kazma, jehož diváci znají z jeho One Man Show.

Do výběru povolání, která si během roku Bartošek vyzkouší, se mohou zapojit i diváci. Tipy a nabídky mu mohou zaslat na mail job@kazma.cz. ■