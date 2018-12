Od svatby Plíškové a Hrdličky uplynulo půl roku. Proč stále odmítají vlastního potomka?

Karolína Plíšková se ještě necítí na to stát se matkou. Super.cz

„Vždycky jsem snila o tom, že svatbu zažiji jen jednou v životě. Byl to určitě nejvýraznější bod tohoto roku,” říká tenistka, která mimo jiné získala i několik vítězných titulů. „Loňská sezóna byla lepší, když jsem se dostala na jedničku, ale to už jen stěží překonám,” dodala.

Změnou jména v Karolínině občance se v životě Hrdličkových po dobu půlročního trvání manželství ve vztahu nic nezměnilo. „Nic se nezměnilo ani k lepšímu, ani k horšímu a asi se ani nic nezmění. My jsme jako rodina fungovali i když jsme nebyli svoji. Stále spolu pracujeme, hodně spolu fungujeme a já jsem za to ráda,” uvedla Karolína na křtu svého kalendáře.

Podobného názoru je také Michal. „Je to pořád čerstvé. Jsme pořád v jednom kole, tak ani nevím, jestli máme možnost si uvědomit, že se něco změnilo, nebo jestli je to jen nějaká oficialita, formalita,” krčí rameny Michal Hrdlička.

Zatím nehrozí, že by v jejich rodině přibyl nový člen. Na miminko prý ještě není ten správný čas. „Vždycky jsem si plánovala, že budu hrát do třiceti, je mi sedmadvacet, tak mám před sebou ještě tři sezóny. Michal s humorem tvrdí, že čtyřhry budu hrát až do čtyřiceti," smála se tenistka. „Michal dceru má, tak jsme tři docela často. Vlastní děti tedy neplánuju. Kariéra je pro mě na prvním místě. Děláme pro to všechno,” dodává Karolína Plíšková. ■