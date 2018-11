Tuli, tuli: Máma Štiková září jako sluníčko a takto se tulí ke svému zajíčkovi

Monika Štiková s přítelem Petrem Foto: Instagram M. Štikové

Pořad Štiky, který byl dnem české televizní zábavy, ji letos přesto opět dostal do širšího povědomí veřejnosti. Teď už se ale Monika Štiková (46) stáhla do ústraní a žije v Německu, kam odjela za svou láskou.

Že jí to s o 25 let mladším hokejistou nevyjde, předpovídal snad úplně každý. Monika je ale čím dál tím zamilovanější a sociální síť zásobuje zaláskovanými fotkami s mladíkem, který by mohl být jejím synem.

„Není co dodat,“ okomentovala Monika snímek, na kterém ji přítel políbil. Pár spolu jezdí na výlety, nakupuje a Monika sleduje každý hokejový zápas svého miláčka.

Společně stráví i vánoční svátky. Jen s dcerami Ornellou a Charlottou se Monika stále nevídá a zatím jsou spolu ve válečném stavu. ■