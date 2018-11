Karolína Plíšková pózovala ve svůdném kalendáři: Takhle zatraceně sexy tenistka nikdy nevypadala!

Karolína Plíšková má svůj první kalendář. Na fotkách je proklatě sexy. Super.cz

„Já jsem si to užila, a pokud udělám ještě další kalendář v životě, tak na tento budu vždycky vzpomínat. Hodně jsem si to užila,” komentovala profesionální tenistka focení kalendáře s uznávaným fotografem Ondřejem Pýchou. „Asi taky proto, že znám Ondru dlouho. Je to asi jediný fotograf, který mě umí zachytit tak, že se líbím sama sobě. Z toho důvodu byl naše volba,” říká Karolína.

Před objektivem fotoaparátu se Plíšková pravda cítí méně komfortně než při hře s raketou v ruce. „Na kurtu se cítím příjemněji, to je pravda. S tímto týmem už se ale známe a jsme sehraní, takže o to to bylo jednodušší. Když jsem byla unavená, dali jsme si pauzu. Měli jsme i zábavu, nebylo to ani stresující,” svěřila se nám během video rozhovoru na křtu kalendáře.

Samotný kalendář se fotil v průběhu několika měsíců. Na fotkách je tenistka ve formě. „Pořád jsou lepší a horší dny. K mé profesi patří fakt, že se udržuji, nemůžu tahat zbytečná kila. Byla tam svatba, byly tam dny, kdy jsem byla štíhlá,” uvedla Karolína.

Samotný výsledek můžete zhodnotit po rozkliknutí naší galerie, kde najdete několik fotek z kalendáře tenistky. ■