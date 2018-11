Nikdo nemluvil o ničem jiném, ale česká Miss plastiku popírá! Jsou tyhle vnady zázrakem přírody? Posuďte sami

Natálie Kotková Michaela Feuereislová

Česká Miss World 2016 Natálie Kotková (24) překvapila na módní show sourozenců Ponerových pořádně bujným dekoltem. Přítomní hosté si okamžitě začali špitat, že Natálka zřejmě navštívila kliniku plastické chirurgie, kde si pomohla k plným ukázkovým vnadám. Ona to však popírá.

"Nebyla jsem na plastice prsou. Určitě ne. Ani by nebyl čas. Pořád jsem rozlítaná, surfuju, cestuju po světě, to by ke mně ani nešlo," řekla Super.cz na módní show Natálie.

Pokud jsou tedy její vnady zázrakem přírody, klobouk dolů. Takhle pěkný dekolt, a navíc přírodní, už jsme na přehlídkovém mole dlouho neviděli. I v šatech, pod kterými neměla podprsenku, vypadala naprosto perfektně. ■