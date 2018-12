Další slavná maminka se osmělila: Marie Doležalová ukázala, jak kojí tříměsíční dcerku Alfrédu

Marie Doležalová se pochlubila intimní chvilkou s dcerou Alfrédou. Foto: Super.cz/Instagram M. Doležalové

„Přiznám se, že veřejně podporovat kojení mi připadalo trochu zbytečný, jako by to snad nebylo nad slunce jasný, že když to jde, je to to nejkrásnější. Ale když tak letí internetem názory, že se ženy nemusí stydět, když děťátko odstaví brzo z vlastních důvodů, došlo mi, že je fajn, postavit se na stranu kojení. Je to dar a měli bychom si ho vážit. A s citlivostí a lehkým ostychem a citem pro věc by mělo být přirozené kojit ve veřejných prostorech,“ vyjádřila se herečka k ožehavému tématu na svém instagramovém účtu.

O něco odvážnějšími snímky pak zásobovaly sociální sítě další slavné maminky jako například Aneta Krejčíková (27), Andrea Růžičková (34) nebo Eva Burešová (25). Také ony považují kojení za posvátný akt, který by neměl být společností v žádném případě zavrhován.

Nejen tyto názory ale herečka zastává. „Ať už kojící, nebo nekojící, všechny maminky dohromady pojďme snít o tom, že mateřství bude mít svoji váhu. Jako činnost, která toho pro budoucnost dělá víc, než by se zdálo. Pojďme měnit svět na takový, kde maminky nemusí spěchat zpátky do práce, do společnosti, do formy a do víru dění, jen aby byly zase “správně”. Na svět, kde správně je být maminkou, která dává svému miminku prioritu před vnějším tlakem tak dlouho, dokud cítí, že je to správné,“ dodala Doležalová. ■