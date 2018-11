Za tento nevinný snímek s dcerkou schytal David Beckham ostrou kritiku. Co je na něm špatně?

Tento snímek Beckhama s dcerou Harper pobouřil některé sledující. Profimedia.cz

„Ať si každý říká, co chce, když otec líbá dceru na ústa, je to zvrácené,“ napsal jeden ze sledujících. „Je to tvoje dcera, proč ji líbáš na rty, ty jsou pro líbání tvé ženy,“ napsal jiný. Bývalého fotbalisty se však naštěstí většina fanoušků zastala. „Je to krásný snímek, zachycující milujícího otce. Není na něm nic špatného. Pokud si myslíte, že je, měli byste vyhledat odbornou pomoc, protože máte vážné psychické problémy,“ rozlítil se jeden z fanoušků.

Není to poprvé, co David čelil kritice za projevenou lásku k dceři. V loňském roce sdílel snímek z afrického safari, na kterém se rovněž hubičkuje s malou Harper. I tehdy se ozvali tací, kterým se to nelíbilo a David byl dokonce nucen se bránit. Na svém Facebooku vysvětlil, že on i jeho žena Victoria jsou velmi láskyplní ke svým dětem.

„Líbám všechny své děti na rty. Kromě nejstaršího Brooklyna, ten je dospělý, tak už o to nestojí. Takhle to v naší rodině prostě máme,“ hájil se tehdy Beckham, který je známý tím, že má úzký vztah se všemi svými potomky. A pak jsou tady tací otcové, kteří na své děti ani nepřispívají, natož aby s nimi měli vztah nebo jim projevili lásku nevinným polibkem. ■