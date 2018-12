Prsten nosil její snoubenec měsíc v kapse v Indonésii: Proč missku z děcáku požádal o ruku až v Praze?

Veronika Kašáková promluvila o zásnubách. Super.cz

Veronika zrovna fotila každoroční kosmetickou kampaň pro firmu, která podporuje její nadační fond, s dětmi z dětského domova, kde sami s bratrem Karlem vyrostli, tak jsme ji na chvilku vyrušili. Nejdříve jsme řešili, jestli třeba se snoubencem nenafotí speciální valentýnskou kolekci. Milan je totiž opravdu fešák a jako model by vypadal skvěle. On se k tomu ale staví jinak. "Už nás na společné focení několikrát oslovili, ale partner není z těch, co by byli rádi moc vidět. Možná jednou, ale čeká na nějakou opravdu zajímavou nabídku," smála se Verča.

A jaké tedy byly zásnuby? "Ten prstýnek měl tři měsíce v kapse, z toho měsíc a dovolené v Indonésii. Hledal ten správný okamžik a našel, bylo to výjimečné a perfektní, ale nakonec mě požádal v Praze. Bylo to moc hezké," nezdálo se zřejmě Milanovi dostatečně romantické prostředí na pláži mezi palmami.

"On je spíš pocitový, čekal na pocit, který pro něj bude perfektní, než aby mu šlo o to, co je okolo Ten den byl v uvozovkách obyčejný, ale výjimečné byly ty pocity, jak jsme se u toho cítili. Vůbec jsem to nečekala. Bylo to na místě, které všichni známe a kam se rádi vrátíme," dodala Veronika s tím, že přesné místo si chce nechat pro sebe.

"Možná to napíšu do druhé knížky, a třeba to bude jeden z důvodů, proč ji číst. Milan totiž nemá žádné sociální sítě a ani nečte žádné články a až ho pak mrzelo, že o zásnubách nestihl říct svojí mamince, protože už jí volali kolegové z práce, že to někde četli. Nemůžu všechno prozrazovat, protože pak jsme na tom doma biti," vysvětlila Kašáková. ■