Instagramová hvězda vystavila na odiv objemný hrudník, se kterým hodlá prorazit v Hollywoodu

Demi Rose Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Demi Rose (23) se proslavila vystavováním svých oblých křivek. Ani předávání cen OK! Beauty Awards tedy nebylo výjimkou. Demi na akci oblékla metalické mini šaty s výstřihem až po pupík. Své bujné poprsí, které poutalo pozornost i na dálku, si tak během večera musela pečlivě hlídat.

Instagramová hvězdička na sebe upozornila krátkým románkem s raperem Tygou. Od jejich rozchodu se stala slavnou na sociálních sítích a nejednou vyjádřila ambice, že by chtěla dobýt Hollywood jako herečka.

Stěhování z Londýna do Los Angeles je už prý dokonce na spadnutí. „Filmy byly vždy mou velkou vášní už od školy,“ svěřila se Demi portálu The Sun s tím, že její vysněnou rolí je Bond Girl. Jestli má Demi nějaké herecké nadání, je zatím velká neznámá. Ty správné zbraně, se kterými by mohla prorazit v Hollywoodu, však dozajista vlastní. ■