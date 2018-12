V šestnácti natáčela svůj první duet na desku: Natálie Grossová sice hraje ve Fantomovi opery, ale vzpomínala na Ples upírů

Natálie Grossová nazpívala s Marianem Vojtkem duet z muzikálu Ples upírů. Super.cz

"Jsem strašně ráda, že jsem si to mohla zazpívat. Po Plesu upírů se mi samozřejmě stýská, i když Fantom opery, kde hraju teď, je taky skvělý, a všichni se zase vidíme, a když ne na jevišti, tak aspoň v zákulisí a je to fajn," míní Natálka.

A jak se sama sobě na desce líbila? "Jsem hodně velký kritik sama k sobě, ale myslím, že to celkově dopadlo dobře a doufám, že se to hlavně bude líbit lidem," věří Grossová, kterou spolu s jejími kolegy můžeme ve Fantomovi opery vidět do 30. června v divadle GoJa Music Hall.

A co ona sama, nechtěla by vydat desku? "Já mám teď hodně školy, hodně se věnuju Fantomovi, na kterého všechny srdečně zvu, ale budu mít možná nějaké nové písničky, tak uvidíme, jestli bude i deska," krčila rameny. Každopádně chce připomenout svoji loňskou vánoční píseň, k níž natočila i videoklip. ■