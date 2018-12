Meghan se přibývajících let bát nemusí: Takhle to sekne nastávající babičce královského miminka

Harry ví, že Meghan s přibývajícím věkem o půvab nepřijde. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Až bude vévodkyně ze Sussexu (37) o tři desetiletí starší, nemusí se obávat, že by přišla o svou atraktivitu. Princ Harry (34) se může při pohledu na svou tchyni ujistit, že si vybral dobře. Doria Ragland totiž ve svých 62 letech rozhodně nevypadá jako unavená babička.

Na jaře se díky Meghan dočká vnoučete, ale i v pokročilém věku má šmrnc. V ulicích Los Angeles byla zvěčněna v béžových kalhotách a halence se zvířecím vzorem. Bývalá umělecká maskérka se může pochlubit štíhlou figurou.

Maminka vévodkyně Meghan si bude muset brzy zvykat na méně příznivé podnebí. Podle Daily Mailu se má stěhovat do Velké Británie, kde bude plnit své babičkovské povinnosti. Harry s Meghan se mají z Kensingtonského paláce stěhovat do sídla ve Frogmore, kde chtějí svému potomkovi dopřát poklidné dětství. Doria by v novém domově, který je vzdálen 40 km od Londýna, měla žít s nimi. K miminku tak bude mít mnohem blíže než jeho dědeček Charles s manželkou Camillou. ■