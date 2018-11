Už fušuje i do módy: Tyhle šaty, které Kateřina Průšová vynesla, si navrhla sama

Katka Průšová si začala navrhovat šaty sama. Super.cz

Móda, kterou nabízejí čeští návrháři a butiky, jí nestačí. Kateřina Průšová (34) rozšířila svoje četné aktivity i o navrhování. Jinak by asi musela jít na přehlídku návrhářského dua Poner nahá, protože nesehnala přesně takové šaty, jaké si přála.

"Já na jejich přehlídce už byla, ve Zlíně, a Ponerovým strašně fandím a obdivuju jejich práci. Navíc jsou to Liberečáci jako já a my z Liberce držíme při sobě," řekla nám Katka, i když v modelu od autorů předváděné kolekce na akci nedorazila.

A jak tedy bylo s jejím vlastním modelem? "Tyhle šaty jsem si navrhla sama. Neznamená to, že bych chtěla fušovat návrhářům do řemesla, to absolutně ne. Ale já si takové šaty přála, nikde jsem je nenašla, tak jsem si koupila látku a moje švadlena mi je podle mých představ ušila," upřesnila.

Doma Katka neskladuje haldy večerních šatů. "Když jdu na plesy a velké společenské akce, tak si je půjčuju. Doma mám spíš koktejlky, které se dají využít víckrát a nosí se na běžné akce, těch mám doma celou sbírku," uzavřela. ■