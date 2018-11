Předvánoční nadílka Evy Herzigové (45): Modelka se stále hrdě vystavuje ve spodním prádle

Eva Herzigová Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Česká kráska je se spodním prádlem úzce spjata. Značce Wonderbra své křivky propůjčila už v roce 1994. Eva se od těch časů moc nezměnila, přestože přivedla na svět tři děti. V předvánočním čase své fanoušky potěšila pořádně žhavou nadílkou.

Modelka nyní spolupracuje s italskou módní značkou Yamamay, jejíž produkci inspirovanou vánočními svátky dokonale propaguje vlastním tělem. Ať už oblékla černé či červené prádélko, bylo na co koukat. Trojnásobná maminka se do modelkovského důchodu rozhodně nechystá. Ve svém oboru je aktivní už téměř 30 let. ■