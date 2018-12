Představitelka (55) Rudé Sonji vzala čtyřměsíční dcerku na luxusní dovolenou: Je to můj malý zázrak!

Brigitte Nielsen s vymodlenou dcerkou Fridou Profimedia.cz

„Říkala jsem ti, že můžeš létat,“ napsala k fotce bývalá manželka Sylvestera Stalloneho. Maminka i dcera vypadaly na snímku velmi šťastně. Pro Entertainment Tonight se Nielsen svěřila s tím, že je její nejmladší dcerka hotový zázrak.

„Snažili jsme se o ni 10 let. Je to opravdový zázrak. Chtěla bych vzkázat všem ženám tam venku, ať se nikdy nevzdávají. Cítím se, jako bych vyhrála v loterii, ale je to nejlepší pocit na světě,“ svěřila se vděčná maminka, která dcerku počala díky umělému oplodnění, přestože jí lékaři nedávali velkou naději. Fridu má Nielsen se svým pátým manželem Mattiou Dessim. ■