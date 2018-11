Jedna z nejkrásnějších českých modelek opět předvedla dokonalou tvář i tělo: Na přehlídky ale jezdí vlakem z Opavy

Karolína Mališová je jednou z nejkrásnějších českých modelek. Super.cz

Karolína Mališová (22) je jednou z nejžádanějších českých modelek. Potkáváme se na mnoha přehlídkách, naposledy byla hvězdou první pražské módní show salonu Poner. Tak už jsme si říkali, jestli by se neměla z Opavy, kde stále žije, do Prahy přestěhovat.

Karolína není proti. "Doufám, že letos dodělám na škole bakaláře a pak už mi to všechno vyjde a opravdu se přestěhuju. Zatím ale všechno i s dojížděním stíhám. I když musím někdy přijet na fitting o den dřív nebo později, tak to všichni chápou a pořád mě na ty přehlídky berou," ujistila nás blondýnka s nádhernou tváří a tělem.

Mališová jezdí ze severní Moravy do metropole vlakem. "Je to pro mě nejvýhodnější. Kdybych jela autem, ani bych si neodpočinula. Tím vlakem je to pohodlné," míní Karolína, které to v luxusních společenských róbách neskutečně slušelo.

Modely od Ponerů ovšem paradoxně na přehlídce vyzkoušela poprvé. "Jejich šaty se mi moc líbí a ani nevím, proč doposud nebyla příležitost v nich jít. Doufám, že až nastane plesová sezóna, tak je také vynesu," věří Mališová. ■