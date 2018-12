Na dovolenou může zapomenout: Daniela Písařovicová bude zřejmě po skončení StarDance neustále v práci, proč?

Daniela Písařovicová netušila, že postoupí tak daleko. Super.cz

Již několik měsíců je neustále na tanečním parketu a svoji práci ve zpravodajství České televize zvládá jen tak tak. Daniela Písařovicová (39) si nejdříve plánovala, že po skončení soutěže zabalí kufry a odjede na dovolenou. Nyní to ale vypadá úplně jinak.

„Plánovala jsem si, že si konečně odjedu na dovolenou, ale vypadá to, že budu vracet služby, které jsem si vyměnila,“ svěřila se moderátorka, kterou v práci její kolegové během soutěže občas zastupují. „Nejde to úplně upravit, abych se v práci úplně nevyskytovala, protože bych zatěžovala svoje kolegy, což nechci. Ale samozřejmě, že mi vycházejí vstříc. Budu to všechno muset postupně vracet, tyhle služby, které jsem si pozměnila,“ prozradila Daniela.

Ta totiž sama nepředpokládala, že se v soutěži dostane tak daleko. To, že se nyní musí naučit dva tance během jednoho týdne je pro ni velký zápřah. „Zvolila jsem strategii, že jedeme z týdne na týden, protože já jsem byla přesvědčená, že vypadneme jako první. A teď se moje strategie opravdu hodně nevyplatila, protože natrénovat dva tance během jednoho týdne, když nemáte vůbec nic připraveného, si myslím, že je naprosto smrtelná kombinace,“ svěřila se Písařovicová, která si při zkoušení na poslední charitativní večer přivodila nepříjemné zranění.

„Mám další úraz. Zkoušela jsem kolem Radima nějak svůdněji tančit a rovnou jsem se nakopla o vozík, takže mám šílené jelito a sedřenou nohu, ale to si myslím, že mi vadí úplně ze všeho nejmíň,“ dodala moderátorka, pro kterou byl večer pro Centrum Paraple a tanec s Radimem Štroblem silný zážitek. ■