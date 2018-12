V životě prožila mnoho těžkého. Marta Jandová by ráda využila vlastní smutek k pomoci jiným

Marta Jandová nemá problém se svěřovat. Super.cz

Před měsícem vypustila Marta Jandová (44) do světa své album s názvem Barvy. Když jsme se s ní potkali na křtu knihy Báry Nesvadbové s názvem Momentky, nabízela se otázka, jestli by snad ona někdy nechtěla vydat pro změnu vlastní knihu. Dlužno dodat, že za svůj krátký život má zpěvačka nastřádanou spoustu zážitků.

„Na povídky nemám. Já se dokážu do něčeho tak zamotat, že rozmotávání by byla těžká a složitá práce,” jednoznačně zpěvačka zamítla tvorbu beletrie.

Před týdnem ale začala uvažovat o sepsání jisté formy biografie. „Musím se přiznat, že mi někdo napsal na Instagram, jestli jsem nepřemýšlela o tom napsat knihu. Že by to spoustu lidí zajímalo. Já se upřímně na to cítím ještě moc mladá na to, abych psala o svém životě,” nejdříve zavrhla myšlenku o nové knize Marta, pak se ale nápadu znovu chytla.

Dcera rockera Petra Jandy se v životě dočkala velkého vzestupu a slávy se svou kapelou Die Happy. Zároveň prožila velmi smutné okamžiky po odchodu její maminky a bratra. Bylo by tedy jistě o čem psát. „Když jsem byla v životě smutná a zjistila jsem, že ti druzí prožili něco podobného, tak jsem se cítila líp. Uvědomila jsem si, že v tom nejsem sama. Smutek se smrskl. Tak by to mohlo fungovat i s mojí knížkou,” říká.

Uvidíme, jestli Marta Jandová své fanoušky nějakou knihou nakonec potěší. ■